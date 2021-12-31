Харківського мажора, який вчинив смертельну ДТП на Гагаріна, передадуть під суд
31 грудня 2021 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Прокурори Харкова скерували до суду справу щодо 16-річного водія. Неповнолітній харків'янин на Infinity спричинив смертельну ДТП на проспекті Гагаріна.
Відомо, що справу розглядатиме Київський райсуд Харкова. Винуватцю автопригоди інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
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