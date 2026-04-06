У Харкові дрон "прилетів" по навчальному закладу
- Російський дрон атакував навчальний заклад у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється.
- Під час попередніх ударів постраждали 5 людей.
Вдень 6 квітня Росія тероризує Харків. Ворожий дрон атакував один із навчальних закладів міста.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Які наслідки обстрілів Харкова?
Харків увесь день перебуває під атакою російських безпілотників.
Саме один з останніх ударів припав по навчальному закладу.
Інформація щодо постраждалих уточнюється,
– повідомив Терехов о 15:17.
А під час попередніх ударів постраждали 5 людей. Під прицілом був Київський район міста.
Були влучання БпЛА в останній поверх багатоквартирного будинку, а також біля зупинки громадського транспорту.
Поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він був.
Де ще лунали вибухи?
У ніч на 6 квітня російські безпілотники атакували Одесу. 3 людини загинули, щонайменше 15 людей постраждали. На жаль, серед жертв є 2-річна дівчинка та її мама.
А вдень росіяни "накрили" FPV-дронами та артилерією Нікополь на Дніпропетровщині. Теж постраждали люди, зокрема й дитина. Пошкоджено житлові будинки.
Загалом, за словами президента Зеленського, минулого тижня Росія здійснила понад 2 800 атак ударними дронами по Україні.