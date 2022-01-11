У Харкові невідомі вбивають котів і собак: тіла викидають зв'язаними

На вулицях Харкова почали знаходити вбитих тварин. У мережі повідомили, що невідомі викидають тіла обв'язаними.

Про це повідомила жителька міста 10 січня. Вона одразу звернулася до правоохоронців, тому справу почали розслідувати.

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Шкуродерам загрожує в'язниця

У поліції повідомили, що заявниця повідомила про жахливі знахідки на гарячу лінію 102. На місця одразу відправили слідчих, які призначили експертизи. Це потрібно для встановлення причин загибелі тваринок.

Наразі справу розслідують як жорстоке поводження з тваринами. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 3 років ув'язнення.

Полюють на різних тварин

Жінка оприлюднила в телеграмі ХС фото вбитого собаки та відео з кішкою. У двох випадках біля тіл були шнурки, але лише собаці зв'язали лапи.

Ні в чому не винні тварини гинуть від рук якогось нелюда! Біля поліції з 17 котів залишилося лише 3! За зупинкою жорстоко полюють теж за котами, а вчора вбито собаку,

– написала авторка допису.

Вона додала, що такі дії щодо тварин, можуть перерости в жорстокість стосовно людей. Тому попросила максимально поширити інформацію про це жахіття.

Закон про захист тварин, який нещодавно вступив у дію / Інфографіка 24 каналу