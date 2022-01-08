Кінь випасався неподалік від помешкання власниці. На жаль, один з електричних проводів упав. Тварина загинула через ураження електричним струмом.

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Власниця коня подала до суду позов на компанію "Чернівціобленерго". Жінка вимагала відшкодувала їй матеріальну шкоду в сумі 25 тисяч гривень та моральну шкоду – 5 тисяч гривень.

Позов буковинки Путильський районний суд частково задовольнив ще навесні 2021 року. Рішення суду: стягнути з обленерго матеріальну шкоду – 25 тисяч гривень та 2,5 тисячі гривень моральної шкоди.

Водночас "Чернівціобленерго" подало на апеляцію.

Водночас Чернівецький апеляційний суд 31 грудня 2021 року вирішив залишити без змін рішення Путильського районного суду.

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