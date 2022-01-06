Опікуни охорониці забили на сполох ще 10 днів тому, коли помітили зникнення хвостатої. Адже до того тваринка ніколи не йшла з території, де жила.

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Мить врятувала маленьке життя

За долю Люсі неабияк переживали усі співробітники адміністрації. Однак життя їй врятувала прибиральниця.

Жінка випадково зазирнула у напіввідкритий люк каналізації і побачила там нещасну. Тваринка впала в отвір і просиділа без їжі й води цілих 10 днів. Зрештою чотирилапу визволили, відігріли і нагодували. Наразі життю собаки вже нічого не загрожує.



Собака Люся впала у відкритий люк і просиділа в каналізації 10 днів / Фото з телеграм-каналу "Типовий Київ"

Вберегли від смерті один одного: дивовижна історія з Русанівки

Наприкінця грудня мережу вразили кадри взаємного порятунку хлопчика та собаки, які провалилися під кригу на водоймі. Це трапилося на Русанівській набережній. Опинившись на суші, чотирилапий почав чимдуж тягти палицю, за яку вхопився хлопчик. Перед цим дитина також допомогала вибратися з води песику.

Текст публікації "Типового Києва":

Чергова історія з неймовірним хепі-ендом сталася у столиці. Собачка-талісман Оболонської райдержадміністрації 10 днів провела у каналізації.

Люся щезла ще 10 днів тому, вона ніколи не залишала територію установи, тому зникнення песика викликало неабияке хвилювання у всіх працівників адміністрації.

Як виявилось, бідолашна провалилась у люк та 10 днів жила у каналізації. Саме там її знайшла прибиральниця, яка випадково зазирнула у напіввідкритий люк. Зараз Люсю вже відігріли та відгодували, у неї все добре.