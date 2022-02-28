У Харкові – потужний вибух, ймовірно, в районі аеропорту

У ніч на 28 лютого у Харкові прогримів потужний вибух. Попередньо, це сталося в районі аеропорту.

У мережі повідомили про вибух у Харкові. Інформація з'явилася приблизно о 00:30 28 лютого.

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Вибух у Харкові

Вночі у Харкові знову прогримів сильний вибух. За попередньою інформацією, це трапилося поблизу аеропорту. Інші деталі поки що невідомі.

ЗСУ знищили колони техніки ворога в Харкові

Вранці 27 лютого українці ліквідували ворожу техніку, яка прорвалася у місто. У мережі поширили відео, як вона горить. Згодом у Харкові розбили ще одну колону окупантів.

Ба більше – бійці Володимира Путіна навіть самі кидали все, з чим прийшли. Зокрема, 4 броньовики військові агресора залишили на вулиці Шевченка.

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