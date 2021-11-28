У Харкові на ТЕЦ стався збій: густий дим налякав містян
Джерело:Харківські теплові мережі
На харківській теплоелектроцентралі трапився збій, після якого провели продув парового котла. Через це над станцією з'явився густий дим, який стривожив місцевих мешканців.
Інцидент трапився вранці 28 листопада. Близько 13:20 на ТЕЦ-3 усунули неполадки та відновили роботу.
Цікаво На зберігання в централізоване сховище передали першу партію ядерного палива
Причина в турбогенераторі
Причиною неполадок став збій у роботі системи електронного управління турбогенератором. Через це близько 12:00 роботу турбіни теплоелектроцентралі зупинили. Крім того, довелося припинити і роботу парового котла і провести його продув. Через це над ТЕЦ-3 здійнявся густий дим.
Після проведення усіх необхідних процедур, роботу турбогенератора відновили у звичному режимі.
Схожий випадок у Рівному
- 26 жовтня на Рівненській АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу.
- Це спричинило спалах водню без подальшого горіння. Працівники станції одразу ж перекрили трубопровід.
- До ліквідації аварії залучили 19 рятувальників та 7 одиниць техніки.
- На щастя, травмованих та загиблих немає.
Текст публікації ХТМ
На ТЕЦ-3 стався збій в електронній системі керування турбогенератором. О 12 годині дня робота турбіни була зупинена. Щоб розвантажити станцію призупинили роботу парового котла, після чого знадобилося його продування для видалення залишків пари, передбачене технологічно. О 13:20 роботу турбогенератора відновлено.