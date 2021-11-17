У Харкові утворився багатометровий "гейзер": епічне відео прориву

У харківському районі Салтівка 17 листопада помітили велетенський фонтан. Вода виривалася з-під землі прямісінько посеред двору житлових будинків.

Про це в мережі повідомили приблизно об 11 годині ранку. Очевидці оприлюднили фото та відео цього інциденту, які справді дивують висотою "гейзера".

Нещодавно На Софійській площі в Києві прорвало трубу

Що сказали комунальники

На кадрах помітно, що висота струменю води заввишки, як кілька поверхів житлового будинку. Фонтан утворився на вулиці Героїв Труда, 19.



Фонтан у харківському дворі / Фото телеграму "Труха"

Згодом інцидент прокоментували в Харківводоканалі. Там розповіли, що "фонтан" утворився через прорив трубопроводу. Туди ж одразу направили аварійну бригаду. Фахівці почали усувати несправність на трубопроводі діаметром 300 міліметрів.

На цій ділянці вже виконані земляні роботи та розпочали зварювальні. Заміну технічно зношеного трубопроводу провадимо без відключення абонентів від водопостачання.

– заявили в комунальному підприємстві.

Ремонт мають завершити сьогодні до 14 години.

Фонтан від прориву в харківському дворі: дивіться відео

Схожа подія в столиці

22 червня на вулиці Електриків у Києві теж епічно прорвало трубу. Як наслідок, вода лилась на дорогу рясним кількаметровим фонтаном.

Стовп води виривався з-за бетонної огорожі та попадав на тротуар і частину проїжджої частини. Проте рух у цьому місці внаслідок прориву не був ускладнений.