У Харкові запалили головну ялинку міста: святкові фото

У Харкові урочисто запалили головну ялинку міста. Її встановили на площі Свободи. Ввечері 19 грудня там зібралося багато людей.

До харків'ян звернувся мер міста Ігор Терехов. Політик, зокрема, привітав усіх присутніх з Днем святого Миколая. Він наголосив, що це – наулюбленіше дитяче свято.

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Терехов побажав, аби святий Миколай оберігав місто й приніс харків'янам посмішки, радість та благополуччя. "Відкриваючи цю ялинку, ми відкриваємо низку новорічних свят, новорічних вистав та новорічного дива", – наголосив політик.

У центрі діє святковий ярмарок

Окрім урочистого відкриття ялинки, у центрі Харкова організували карнавал та концерт. Напередодні у місті відкрили новорічний ярмарок, також на площі Свободи. Він працюватиме щодня з 10:00 до 22:00. Там, наприклад, можна буде скуштувати різних смаколиків. Крім цього, поруч облаштували ковзанку.

Церемонія відкриття головної ялинки Харкова / Фото міської ради

Ялинки в інших містах України

Ввечері 18 грудня запалили головну ялинку країни в Києві. Нею можна помилуватися на Софійській площі.

17 грудня відкрили й головну ялинку Львова. Святкове дерево встановили перед Львівським театром опери та балету.

Курйозні ситуації з ялинками

Одразу у двох українських містах напередодні попадали головні ялинки. Постраждали новорічні красуні Маріуполя, що на Донеччині, та Лебедина, що у Сумській області. У Маріуполі дерево впало на залізну огорожу. Найімовірніше, що це сталося через штормовий вітер. Адже його швидкість сягала 15 метрів на секунду. Сильний буревій завалив ялинку й у Лебедині, не витримала основа. На щастя, внаслідок цих інцидентів ніхто не постраждав.

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