У Харкові жінка запрягла собак у санки та проїхалася засніженими вулицями
22 грудня 2021 , 14:11Читать новость на русском
Джерело:телеграм "ХС Харкьков"
На вулицях Харкова помітили жінку, яка каталася на санчатах. Тягли її четверо запряжених собак.
Користувачі мережі повідомляють, що це сталося поблизу школи 128. Там жінка вирішила з вітерцем прокататися засніженими вулицями.
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У Харкові жінка запрягла собак у санчата
На оприлюднених кадрах видно, як жінка їде тротуаром на санках, запряжених собаками.
Ідеальний спосіб пересування, коли ожеледиця,
– підписали відео.
Люди по-різному сприйняли такі дії жінки, однак більшість відгукнулася схвально.
Коментарі користувачів мережі
- Це ж не їздові собаки, можна й статтю за знущання з тварин отримати.
- Крутяк. Я думаю, собакам в кайф.
- Правильне використання хаскі.
- Якщо кішку побачать, то буде дуже погано для жінки, санки летітимуть у різні сторони, і санками можуть покалічити дитину, наприклад.
- Екотранспорт.
Жінка каталася у санчатах, запряжених собаками: дивіться відео