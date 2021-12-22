Пользователи сети сообщают, что это произошло вблизи школы 128. Там женщина решила с ветерком прокатиться по заснеженным улицам.

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В Харькове женщина запрягла собак в санки

На обнародованных кадрах видно, как женщина едет по тротуару на санках, запряженных собаками.

Идеальный способ передвижения, когда гололедица,

– подписали видео.

Люди по-разному восприняли такие действия женщины, однако большинство откликнулось одобрительно.

Комментарии пользователей сети

Это же не ездовые собаки, можно и статью за издевательство над животными получить.

Крутяк. Я думаю, собакам в кайф.

Правильное использование хаски.

Если кошку увидят, то будет очень плохо для женщины, санки будут лететь в разные стороны, и санками могут покалечить ребенка, например.

Экотранспорт.

Женщина каталась на санках, запряженных собаками: смотрите видео