Пользователи сети сообщают, что это произошло вблизи школы 128. Там женщина решила с ветерком прокатиться по заснеженным улицам.
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В Харькове женщина запрягла собак в санки
На обнародованных кадрах видно, как женщина едет по тротуару на санках, запряженных собаками.
Идеальный способ передвижения, когда гололедица,
– подписали видео.
Люди по-разному восприняли такие действия женщины, однако большинство откликнулось одобрительно.
Комментарии пользователей сети
- Это же не ездовые собаки, можно и статью за издевательство над животными получить.
- Крутяк. Я думаю, собакам в кайф.
- Правильное использование хаски.
- Если кошку увидят, то будет очень плохо для женщины, санки будут лететь в разные стороны, и санками могут покалечить ребенка, например.
- Экотранспорт.
Женщина каталась на санках, запряженных собаками: смотрите видео