Користувачі мережі повідомляють, що це сталося поблизу школи 128. Там жінка вирішила з вітерцем прокататися засніженими вулицями.

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У Харкові жінка запрягла собак у санчата

На оприлюднених кадрах видно, як жінка їде тротуаром на санках, запряжених собаками.

Ідеальний спосіб пересування, коли ожеледиця,

– підписали відео.

Люди по-різному сприйняли такі дії жінки, однак більшість відгукнулася схвально.

Коментарі користувачів мережі

Це ж не їздові собаки, можна й статтю за знущання з тварин отримати.

Крутяк. Я думаю, собакам в кайф.

Правильне використання хаскі.

Якщо кішку побачать, то буде дуже погано для жінки, санки летітимуть у різні сторони, і санками можуть покалічити дитину, наприклад.

Екотранспорт.

Жінка каталася у санчатах, запряжених собаками: дивіться відео