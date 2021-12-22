Користувачі мережі повідомляють, що це сталося поблизу школи 128. Там жінка вирішила з вітерцем прокататися засніженими вулицями.

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У Харкові жінка запрягла собак у санчата

На оприлюднених кадрах видно, як жінка їде тротуаром на санках, запряжених собаками.

Ідеальний спосіб пересування, коли ожеледиця,
– підписали відео.

Люди по-різному сприйняли такі дії жінки, однак більшість відгукнулася схвально.

Коментарі користувачів мережі

  • Це ж не їздові собаки, можна й статтю за знущання з тварин отримати.
  • Крутяк. Я думаю, собакам в кайф.
  • Правильне використання хаскі.
  • Якщо кішку побачать, то буде дуже погано для жінки, санки летітимуть у різні сторони, і санками можуть покалічити дитину, наприклад.
  • Екотранспорт.

Жінка каталася у санчатах, запряжених собаками: дивіться відео