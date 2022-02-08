У кафе на території харківського аквапарку помітили тарганів: відео з місця події

У Слобідському районі Харкова розташований критий аквапарк. У місцевому кафе відвідувачі помітили тарганів.

Про інцидент стало відомо з відео, яке оприлюднили клієнти кафе в соцмережах 8 лютого. На ньому видно комах, які бігають поверхнею закладу.

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Таргани в кафе

Харківських тарганів відвідувачі аквапарку "Джунглі" зафіксували на відео. Комахи бігали підлогою кафе "Плато".

У Харкові помітили тарганів у кафе аквапарку: дивіться відео

Клієнти звернулися з цим до адміністрації аквапарку. Однак там заявили, що не мають стосунку ні до кухні, ні до готелю, який є на території.

Комахи бігали поверхнями закладу харчування: дивіться відео

Журналістці 24 каналу адміністраторка закладу також зауважила, що не відповідає за кафе. Наразі коментаря від завідувачів кухнею не вдалося отримати.

У чому небезпека тарганів

Таргани є переносниками збудників різних хвороб. Вони також швидко поширюються та захоплюють територію, де заводяться.

Серед найбільш серйозних недуг, які можуть переносити таргани, фахівці називають дизентерію, стафілокок та астму. У переліку також різноманітні алергії та поліомієліт.

Комахи дуже швидкі та активні в будь-яку пору року. Їх можна зустріти не лише в закладах громадського харчування чи житлових будинках, а навіть у лікарнях та інших спорудах.