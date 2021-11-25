Кузов фури розчавив таксі: сталася смертельна ДТП під Харковом – моторошні фото та відео з місця
Джерело:поліція Харківщини
На окружній дорозі Харкова ввечері 25 листопада сталася жорстка аварія за участю 2 вантажівок. Одна з них перекинулася та кузов щебеню практично розчавив автомобіль. ЗМІ пишуть, що є кілька загиблих.
Очевидці повідомили, що ця автівка була таксі. До поліції щодо аварії звернулися о 18:35. На місце негайно прибули екстрені служби.
В цей день Під Харковом пасажирський автобус злетів у рів, постраждали 4 людей: відео з місця ДТП
Повідомили про жертв
Newsroom повідомив, що внаслідок аварії загинулим 3 особи. За даними журналістів, у таксі були водій, бабця та дитина. Про це розповіли анонімні джерела в службі таксі.
Правоохоронці та рятувальники на місці аварії: дивіться відео поліції
Суспільне поспілкувалося з Директором Центру екстреної допомоги Харкова Віктором Забаштою. Він сказав, що всі деталі будуть відомі згодом. Адже рятувальники ще не деблокували автомобіль.
Фура перекинулася на таксі / Фото Суспільного й телеграму ХС
Що сказали рятувальники
Згодом цю аварію також прокоментував і керівник обласного ДСНС Євген Василенко. Він підтвердив, що в авто перебували 3 людей.
За його словами, поки вантажівку підіймати не будуть. Оскільки перед цим правоохоронці мають провести слідчі дії.
Місце моторошної ДТП з перекиданням: дивіться відео