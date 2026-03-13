"Ланцет" вдарив по рейсовому автобусу на Харківщині: є загиблі та поранені

Вранці 13 березня Росія обстріляла Харківщину. Попередньо, дрон "Ланцет" вгатив по рейсовому автобусу біля Нової Олександрівки.

Про це повідомили у Куп'янській РВА.

Які наслідки удару по Харківщині?

За даними Куп'янської РВА, російська армія 13 березня вдарила по дорозі біля села Нова Олександрівка, Великобурлуцька громада. Попередньо, ворог обстріляв місце за допомогою безпілотника "Ланцет".

Під прицілом росіян був рейсовий автобус, що прямував з Харкова до Великого Бурлука. За оперативною інформацією місцевої влади, внаслідок влучання загинули двоє людей. Також відомо про трьох постраждалих.