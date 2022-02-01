Мажор Єнгібарян, який збив на смерть юнака в Харкові, зібрався на держслужбу

Знову "засвітився" у медіа Тігран Єнгібарян, який у 2018 році на смерть збив 17-річного хлопця. Тепер через те, що він вирішив стати держслужбовцем.

Про це стало відомо з декларації кандидата на сайті НАЗК. Цей документ подали та оприлюднили 1 лютого.

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Ким він хоче працювати

Єнгібарян претендує на посаду в управлінні міграційного контролю та протидії нелегальної міграції ДМС у Києва. А саме, він хоче працювати у відділі протидії нелегальної міграції.

Яке майно в нього є

У декларації чоловік не вказав жодного житла чи автівки. Проте він має певні фінансові заощадження:

20 тисяч доларів;

10 тисяч євро;

320 тисяч гривень.

При цьому, за минулий рік Єнгібарян офіційно заробив лише 50 тисяч гривень. Тобто за місяць в середньому офіційно отримував приблизно 4 тисячі гривень. За даними "Харківського антикорупційного центру" таку малу зарплату юнаку платили у фірмі його батька – ТОВ "Санро ЛТД".

Головне про аварію з Єнгібаряном

Ця трагічна ДТП сталася 16 січня 2018 року. Єнгібарян збив 17-річного підлітка на Салтівському шосе та зник з місця аварії. Це трапилося прямісінько на пішохідному переході. Швидкість автомобіля була настільки великою, що пішохід двічі перекинувся в повітрі.

Розшукати зловмисника вдалося завдяки тому, що після удару відпали номери автівки. Згодом стало відомо, що цей 18-річний водій уже не вперше потрапив у серйозну ДТП. Окрім цього, журналісти дізналися, що він кермував автомобілем без прав кілька років.

Який вирок він тоді отримав

Хлопця визнали винним у порушенні ПДР, яке спричинило загибель, а також залишенні без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані.

Йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк. Але обвинувачений подавав апеляції. Згодом реальний термін змінили на умовний з випробувальним терміном.

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