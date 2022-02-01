Про це стало відомо з декларації кандидата на сайті НАЗК. Цей документ подали та оприлюднили 1 лютого.
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Ким він хоче працювати
Єнгібарян претендує на посаду в управлінні міграційного контролю та протидії нелегальної міграції ДМС у Києва. А саме, він хоче працювати у відділі протидії нелегальної міграції.
Яке майно в нього є
У декларації чоловік не вказав жодного житла чи автівки. Проте він має певні фінансові заощадження:
- 20 тисяч доларів;
- 10 тисяч євро;
- 320 тисяч гривень.
При цьому, за минулий рік Єнгібарян офіційно заробив лише 50 тисяч гривень. Тобто за місяць в середньому офіційно отримував приблизно 4 тисячі гривень. За даними "Харківського антикорупційного центру" таку малу зарплату юнаку платили у фірмі його батька – ТОВ "Санро ЛТД".
Головне про аварію з Єнгібаряном
Ця трагічна ДТП сталася 16 січня 2018 року. Єнгібарян збив 17-річного підлітка на Салтівському шосе та зник з місця аварії. Це трапилося прямісінько на пішохідному переході. Швидкість автомобіля була настільки великою, що пішохід двічі перекинувся в повітрі.
Розшукати зловмисника вдалося завдяки тому, що після удару відпали номери автівки. Згодом стало відомо, що цей 18-річний водій уже не вперше потрапив у серйозну ДТП. Окрім цього, журналісти дізналися, що він кермував автомобілем без прав кілька років.
Який вирок він тоді отримав
Хлопця визнали винним у порушенні ПДР, яке спричинило загибель, а також залишенні без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані.
Йому призначено покарання 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк. Але обвинувачений подавав апеляції. Згодом реальний термін змінили на умовний з випробувальним терміном.
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