Об этом стало известно из декларации кандидата на сайте НАПК. Этот документ подали и обнародовали 1 февраля.

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Кем он хочет работать

Енгибарян претендует на должность в управлении миграционного контроля и противодействия нелегальной миграции ГМС в Киеве. А именно он хочет работать в отделе противодействия нелегальной миграции.

Какое имущество у него есть

В декларации мужчина не указал ни одного жилья или автомобиля. Однако у него есть определенные финансовые сбережения:

20 тысяч долларов;

10 тысяч евро;

320 тысяч гривен.

При этом за прошлый год Енгибарян официально заработал только 50 тысяч гривен. То есть за месяц в среднем официально получал около 4 тысяч гривен. По данным "Харьковского антикоррупционного центра", такую ​​маленькую зарплату юноше платили в фирме его отца – ООО "Санро ЛТД".

Главное об аварии с Енгибаряном

Это трагическое ДТП произошло 16 января 2018 года. Енгибарян сбил 17-летнего подростка на Салтовском шоссе и сбежал с места аварии. Это случилось прямо на пешеходном переходе. Скорость автомобиля была настолько велика, что пешеход дважды перевернулся в воздухе.

Разыскать злоумышленника удалось благодаря тому, что после удара отпали номера автомобиля. Впоследствии стало известно, что этот 18-летний водитель уже не в первый раз попал в серьезное ДТП. Кроме того, журналисты узнали, что он управлял автомобилем без прав несколько лет.

Какой приговор он тогда получил

Парня признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем гибель, а также в оставлении без помощи лица, находившегося в опасном для жизни состоянии.

Ему назначено наказание 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Но обвиняемый подавал апелляции. Впоследствии реальный срок был изменен на условный с испытательным сроком.

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