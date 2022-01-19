Об этом адвокат Инна Данилова сообщила накануне заседания в Червонозаводском райсуде 19 января. Она отметила, что несовершеннолетний водитель попытался избежать аварии.

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Защита оправдывает нарушителя

По словам адвоката, 16-летний житель Харькова сотрудничал со следствием и признал вину. В день аварии он якобы разогнал авто до 180 км/ч, когда понял, что не успевает притормозить.

Он хотел проскочить на "красный" и нажал на газ быстрее, чтобы пролететь – и так произошло ДТП,

– заявила Инна Данилова.

Она добавила, что парень не отрицает, что смертельное происшествие в Харькове произошло по его вине. Однако уверяет, что в его действиях не было прямого умысла.

"Это преступление, совершенное по неосторожности. Мой подзащитный нарушил правила дорожного движения, а не совершил умышленное убийство в отношении Носова", – акцентировала Данилова.

Суд по делу Николая из Харькова 19 января 2022 года: смотрите видео

Гражданские иски от детей погибшего

Родственники погибшего в ДТП Игоря Носова подали ряд гражданских исков против 16-летнего мажора из Харькова. Общая сумма компенсации составляет 2 миллиона гривен.

Адвокат назвала такие размеры выплат необоснованными. Она подчеркнула, что семья Николая, которого обвиняют в смертельном происшествии, не сможет выплатить эту сумму из-за наложенного ареста на имущество.

16-летнего водителя прокуратура обещает не выпускать под залог / Фото полиции Харькова

Ранее защита несовершеннолетнего водителя просила суд рассматривать это дело в закрытом режиме. Основанием является то, что подсудимый несовершеннолетний, а адвокат получала угрозы и ее деятельности препятствовали. Родственники Носова возражали против этого.

Главное о смертельном ДТП с Infiniti

На проспекте Гагарина в октябре столкнулись автомобили Infiniti и Chevrolet.

Подросток за рулем ехал на бешеной скорости и врезался в другой автомобиль, когда пролетел на красный сигнал светофора.

На месте погиб 58-летний водитель Chevrolet Игорь Носов, пострадал другой водитель и пассажиры Infiniti.

До конца декабря шло расследование дела, материалы которого уже передали в суд.

Однако уже в суде возникла юридическая коллизия – судьи заявили о самоотводе и больничном.

В прокуратуре заверили, что не выпустят парня под залог и что у следствия достаточно доказательств, чтобы привлечь его к ответственности.

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