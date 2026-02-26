У Харкові військових ТЦК підозрюють у побитті пенсіонера: що кажуть у військкоматі

У Харкові поліція розслідує можливе побиття 54-річного пенсіонера, підозрюваними у якому стали військові ТЦК. Інцидент стався ввечері 23 лютого на зупинці громадського транспорту, де потерпілий отримав ушкодження.

У Харківському ОТЦК заявили, що проводять внутрішню перевірку та готові сприяти слідству.

Дивіться також Підозрюють у побитті до смерті: у Дніпрі обрали запобіжні заходи військовим ТЦК

Що кажуть у ТЦК про побиття пенсіонера?

У ТЦК Харкова підтвердили, що отримали інформацію про інцидент і проводять службову перевірку. У заяві військкомату зазначили, що готові повністю сприяти слідчим органам у зʼясуванні обставин події та встановленні відповідальних осіб.

У відомстві наголосили, що військовослужбовці проходять службу в рамках закону, і будь-які порушення мають бути об’єктивно зʼясовані.

Водночас у відомстві розповіли свою версію подій.

Цивільний громадянин, у якого попросили надати військово-облікові документи почав неадекватно себе поводити, проявляв агресію та намагався вчинити напад на військовослужбовців групи оповіщення. Військовослужбовці намагалися спершу уникнути конфлікту, але за порушення вимог діючого законодавства громадянин був доставлений до РТЦК та СП,

– йдеться у повідомленні.

За словами пресслужби військкомату, у приміщенні ТЦК агресивна поведінка чоловіка посилилась. Громадянин вдарив військовослужбовця. Під час цієї сутички працівник ТЦК та громадянин зазнали тілесних ушкоджень.

На місце події черговою службою було викликано швидку допомогу.

Поліція Харківщини почала проводити досудове розслідування. Зокрема, слідчі внесли відомості за частиною 1 статті 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Що розповів пенсіонер про побиття?