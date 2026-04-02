Намагався втекти з блокпоста: чоловік наїхав авто на військовослужбовця ТЦК на Харківщині

Чоловік відмовився виконувати вимоги поліції та військовослужбовців ТЦК й, намагаючись втекти, наїхав автомобілем на співробітника центру комплектування. Інцидент стався 1 квітня під час перевірки документів на блокпості на Харківщині.

Про це повідомили у Харківському територіальному центрі комплектування.

Що відомо про інцидент?

У ТЦК зауважили, що останнім часом випадків нападу на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків стало більше.

Нещодавно, 1 квітня, на блокпості на Харківщині під час одної з перевірок документів військового обліку чоловік відмовився виконувати прохання правоохоронців та військових й намагався утекти.

Під час втечі він здійснив наїзд автомобілем на військовослужбовця, який стояв поруч.

Постраждалому викликали швидку допомогу й госпіталізували.

Поліцейські вже затримали зловмисника, наразі проводяться слідчі дії. Ним виявився чоловік призовного віку, який порушував правила військового обліку.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці, які проводять оповіщення громадян – виконують службові обов'язки у воєнний час й захищені законом.

Важливо! Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

