Намагався втекти з блокпоста: чоловік наїхав авто на військовослужбовця ТЦК на Харківщині
- На Харківщині чоловік під час перевірки документів на блокпості наїхав автомобілем на співробітника ТЦК, намагаючись втекти від правоохоронців.
- Зловмисника, який виявився чоловіком призовного віку, затримали, постраждалого військовослужбовця госпіталізували.
Чоловік відмовився виконувати вимоги поліції та військовослужбовців ТЦК й, намагаючись втекти, наїхав автомобілем на співробітника центру комплектування. Інцидент стався 1 квітня під час перевірки документів на блокпості на Харківщині.
Про це повідомили у Харківському територіальному центрі комплектування.
Що відомо про інцидент?
У ТЦК зауважили, що останнім часом випадків нападу на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків стало більше.
Нещодавно, 1 квітня, на блокпості на Харківщині під час одної з перевірок документів військового обліку чоловік відмовився виконувати прохання правоохоронців та військових й намагався утекти.
Під час втечі він здійснив наїзд автомобілем на військовослужбовця, який стояв поруч.
Постраждалому викликали швидку допомогу й госпіталізували.
Поліцейські вже затримали зловмисника, наразі проводяться слідчі дії. Ним виявився чоловік призовного віку, який порушував правила військового обліку.
У ТЦК наголосили, що військовослужбовці, які проводять оповіщення громадян – виконують службові обов'язки у воєнний час й захищені законом.
Важливо! Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Про які схожі випадки відомо?
Вдень 2 квітня на вулиці Виговського у Львові невідомий вдарив військовослужбовця ТЦК ножем у шию. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Нападником виявився інспектор Львівської митниці.
31 березня схожий випадок стався в Одесі. Там чоловік поранив ножем військовослужбовця центру комплектування, коли його намагались доправити до ТЦК та СП.
Поблизу Луцька водій "прокатав" військовослужбовця ТЦК на капоті свого авто. Сталось це після конфлікту між цивільним та військовим під час перевірки документів. Правоохоронці наздогнали автівку та затримали водія.