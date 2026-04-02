Укр Рус
Харків Новини Харкова Намагався втекти з блокпоста: чоловік наїхав авто на військовослужбовця ТЦК на Харківщині
2 квітня, 21:10
3

Діана Подзігун
Основні тези
  • На Харківщині чоловік під час перевірки документів на блокпості наїхав автомобілем на співробітника ТЦК, намагаючись втекти від правоохоронців.
  • Зловмисника, який виявився чоловіком призовного віку, затримали, постраждалого військовослужбовця госпіталізували.

Чоловік відмовився виконувати вимоги поліції та військовослужбовців ТЦК й, намагаючись втекти, наїхав автомобілем на співробітника центру комплектування. Інцидент стався 1 квітня під час перевірки документів на блокпості на Харківщині.

Про це повідомили у Харківському територіальному центрі комплектування.

Що відомо про інцидент?

У ТЦК зауважили, що останнім часом випадків нападу на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання службових обов'язків стало більше.

Нещодавно, 1 квітня, на блокпості на Харківщині під час одної з перевірок документів військового обліку чоловік відмовився виконувати прохання правоохоронців та військових й намагався утекти. 

Під час втечі він здійснив наїзд автомобілем на військовослужбовця, який стояв поруч.

Постраждалому викликали швидку допомогу й госпіталізували. 

Поліцейські вже затримали зловмисника, наразі проводяться слідчі дії. Ним виявився чоловік призовного віку, який порушував правила військового обліку.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці, які проводять оповіщення громадян – виконують службові обов'язки у воєнний час й захищені законом.

Важливо! Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Про які схожі випадки відомо?

  • Вдень 2 квітня на вулиці Виговського у Львові невідомий вдарив військовослужбовця ТЦК ножем у шию. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Нападником виявився інспектор Львівської митниці.

  • 31 березня схожий випадок стався в Одесі. Там чоловік поранив ножем військовослужбовця центру комплектування, коли його намагались доправити до ТЦК та СП. 

  • Поблизу Луцька водій "прокатав" військовослужбовця ТЦК на капоті свого авто. Сталось це після конфлікту між цивільним та військовим під час перевірки документів. Правоохоронці наздогнали автівку та затримали водія.