Неадекват із Харкова спробував підпалити колишню дівчину і влаштував пожежу в магазині

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який спробував убити дівчину та вчинив пожежу. За те, що колишня його кинула, він спробував її підпалити.

За словами керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Руслана Скуратовича, інцидент стався 19 лютого. Зловмисник зайшов у магазин на вулиці Бучми, де працювала його колишня дівчина.

Зверніть увагу Компанія нетверезих підлітків каталася Харковом та розбивала пляшки на площі

Спроба підпалу

23-річна харків'янка незадовго до подій кинула свого 28-річного хлопця. Відтак він вирішив помститися їй та підпалити.



Чоловік захотів жорстоко помститися дівчині, яка його кинула / Фото прокуратури Харківщини

Чоловік прикинувся, що купує цигарки. Коли продавчиня їх подала, то облив її легкозаймистою рідиною і почав кидати в неї підпалені папірці.

Дівчина сховалася за прилавком. Тоді неадекват підпалив пакет на підлозі й прилавок загорівся.

Вогонь вчасно загасили

У павільйоні розпочалася справжня пожежа, тож зловмисник втік. Подавчині вдалося врятуватися, перехожий викликав пожежників.



Зловмисник спробував підпалити дівчину та влаштував пожежу / Фото прокуратури Харківщини

Вогонь вчасно загасили. Слідчі оперативно розшукали правопорушника. Йому оголосили підозру за фактами замаху на вбивство й підпалу майна.

Суд ухвалив тримати дебошира під вартою. Розслідування триває, харків'янину загрожує до 15 років за ґратами або довічне.

Підпал в Кривому Розі

Подібний випадок стався нещодавно у Дніпропетровській області. 20 лютого під час сварки зі співмешканкою 35-річний чоловік підпалив їй волосся.

27-річна жінка потрапила до лікарні із сильними опіками обличчя. За попередньою інформацією, конфлікт стався після вживання алкоголю. Нападника затримали.