Гул мопеда, за 3 секунди – сильний вибух: жителі Харкова розповіли, як пережили російську атаку

Упродовж 10 червня росіяни кілька разів били безпілотниками "Герань-2" по Харкову. Один з них впав за кілька метрів від стоматології, внаслідок чого дивом ніхто не постраждав.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що в цей час в кабінеті перебували стоматолог, асистент та клієнт. На щастя, все обійшлося переляком та незначними травмами.

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Що відомо про обстріли Харкова 10 червня?

В соцмережах вже опублікували відео, як російський безпілотник стрімко падав, а потім там сильно розгорілося паливо. Зрештою семеро людей звернулися по медичну допомогу.

Ми приймали пацієнтку. Робили пломбування каналів. Якраз під час цього почули звук "мопеда", і за 3 секунди стався сильний вибух. Розбилося скло і побачили вогонь. Ми вибігли спочатку в туалет, але потім почало все сильно задимлювати. Змогли вибігти на вулицю. Слава Богу, що живі,

– розповіла стоматологиня.

Які наслідки обстрілу Харкова 10 червня: дивіться відео 24 Каналу

Одна з мешканок пошкодженого будинку розповіла, що лише два тижні тому придбала тут квартиру. В будівлю, де була попередня квартира, також свого часу влучив російський безпілотник.

На попередній квартирі приліт стався в січні. Я тоді два тижні діставала скло з дому. Цю квартиру ми купили два тижні тому. І сьогодні стався приліт. Тоді жила на шостому поверсі, прилетіло по дев'ятому. Зараз живу вище, а прилетіло на перший,

– зауважила місцева мешканка.

Безпілотники, які Росія запустила по Харкову, були виготовлені в травні 2026 року. Фактично Росія з конвеєра запускає дрони по українських містах.

Додамо, в ніч на 9 червня Росія запустила по Чугуєву Харківської області 5 ракет Х-59. Одна з них вдарила по житловому районі в центрі міста. Внаслідок атаки загинуло двоє чоловіків та 22-річна жінка, яка була на 7 місяці вагітності.