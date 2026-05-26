Один на дереві, інші – на клумбі та в смітнику: у мережі показали фото "Шахедів" з Харкова

Російські війська увечері 25 травня запускали "Шахеди" у бік Харкова. Деякі дрони впали у двох районах міста, але не здетонували.

Де впали ворожі безпілотники, показав місцевий телеграм-канал.

"Шахеди" впали без детонації

Увечері 25 травня мер Харкова Ігор Терехов попереджав, що російська армія продовжує атакувати місто ударними дронами. Тоді він уточнив, що в Немишлянському та Новобаварському районах впали ворожі безпілотники. На щастя, вони не здетонували.

Місцеві показали, що один з російських "Шахедів" після падіння застряг у гілках дерев.

Російський безпілотник впав на дерево / Фото місцевого пабліка

Інші нерозірвані ворожі БпЛА попадали у смітник та просто на землю. Ще один влучив у житловий будинок та впав на клумбу, зазначають місцеві.

"Шахеди" не здетонували після падіння / Фото місцевих

Останні обстріли Харківщини: які наслідки?

25 травня ворог завдав ракетного удару по Дергачах, що у передмісті Харкова. Під обстрілом було цивільне підприємство, пошкоджено й сусідні об'єкти. Відомо про двох загиблих та 22 постраждалих внаслідок атаки.

23 травня російські терористи вдарили по Балаклії. Пошкоджень зазнала культова споруда, навчальний заклад та автівки. Обійшлось без постраждалих.

До цього на окружній дорозі Харкова ворожий дрон влучив у вантажівку. Від удару загинув водій.