Три роки жили без даху та знову приліт: харків'янин показав, як Росія розбомбила його квартиру

На жаль, майже немає жодного дня, коли б ворог не обстрілював Харків. Винятком не стали 26 та 27 березня, тоді росіяни атакували житлові будинки.

Як розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, ворожий безпілотник влетів на рівні 9 поверху. Але, на щастя, були фактори через які жертв вдалося уникнути.

"Уже тричі міняв вікна в будинку": спогади постраждалого

Страшних наслідків вдалося уникнути, оскільки у квартирі, куди влучив безпілотник, не жили люди, там тривав ремонт. Втім їхні сусіди пережили дуже сильний стрес, а двоє людей звернулися до медиків з пораненням.

Загалом мовиться про вулиці, які сильно постраждали ще у 2022 році від постійних авіаційних ударів з РСЗВ. Там дуже багато пошкоджених будинків, деякі уже знесли, на деяких закінчують реконструкцію, реставрацію, відбудовують поверхи.

Будинок, яки атакувала Росія 26 березня, теж пережив немало влучань. У ньому проживає 69-річний чоловік з донькою. В момент удару вони були у своїй квартирі. Вони ледь вибралися з помешкання, бо двері заблокували.

Чоловік вже навіть збився з рахунку, яку кількість ремонтів вони провели. Це вже треті вікна, які сім'я поставила з початку повномасштабного вторгнення,

– сказала Анна Черненко.

Пенсіонер не виїжджав з Харкова з 2022 року, на жаль, пережив страшні удари, у будинку не було комунікацій, потім їх відновили. Коли здавалося б стало спокійніше – знову сталося пряме влучання у квартиру на дев'ятому поверсі по сусідству з ним.

У мене стрес, контузія. На п'ятий рік такого ще не було, а стільки страшного пережили. Три роки ні даху не було, нічого, все позатікало. А вчора (26 березня – 24 Канал) такий сильний вибух був, полум'я. Я думав, у мене стіна впаде. Вже вікна міняли, але зараз всі цілі. Коли сильно вдарило, заклинило двері. Мені допомогли сусіди, розблокували,

– пригадав мешканець пошкодженого будинку Григорій Іванович.

Це була страшна ніч для мешканців дев'ятиповерхівки. Справжнє диво в тому, що в момент атаки мешканців квартири не було, адже тоді жертв ми б не уникнули. Зараз є великі руйнації: вилетів балкон, пошкоджені внутрішні конструкції в самій квартирі.

Рятувальники, верхолази працюють на локації, вони мають убезпечити та перевірити технічний стан будівлі. Росіяни дотримуються своєї тактики терору. Вони щодоби б'ють один або два рази, але "дрібними" ударами. Але такі атаки призводять до страшних наслідків.

"Росіяни щодня завдають ударів безпілотниками. Це дешевий засіб терору, здебільшого їх спрямовують на житлові будинки та інфраструктуру", – підкреслила Анна Черненко.

Яку нову зброю Росія використовує для атак?

Упродовж 26 березня також були влучання, пошкоджені будівлі, ресторан, є люди, які пережили стрес і мають поранення. Для атаки росіяни використали безпілотник "Італмас".

Для Харкова - це чергова нова зброя, яку ворог використовує по місту. Мовиться про здешевлений "Шахед", дрон, який оптимізували під масове виробництво, щоб тероризувати нашу протиповітряну оборону, тримати у постійній напрузі наші комунальні служби, правоохоронців.

БМ-35, або як їх ще називають "Італмас", вже застосовували по Харкову. Зокрема, у січні 2026 року був удар по Салтівському районі, коли безпілотник цього типу влучив біля житлового будинку,

– сказав керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

За його словами, такі безпілотники використовують для того, щоб тероризувати прифронтові регіони. Ймовірно, ми побачимо їх більше, адже це дешевий аналог, його можна виробляти масово. Він летить приблизно на 500 кілометрів вглиб території.

Його бойову частину зменшили до 40 кілограмів, але вона також може завдати серйозної шкоди та сумних наслідків.

