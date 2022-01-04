Обвал, вибухи та багато пилу: з'явилося відео моменту падіння будинку в Харкові

4 січня 2022 , 17:00
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Джерело:

Харківська обласна прокуратура

У Харкові вранці 4 січня обвалилася стіна чотириповерхового нежитлового будинку. За попередніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Згодом на ютуб-каналі Харківської обласної прокуратури оприлюднили відеозапис падіння споруди.

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На ролику чітко видно, як спершу від будинку відпав невеликий шматок, а через декілька секунд повністю обвалился стіна. Водночас сталися кілька вибухів і в небо піднялося багато пилу.

Момент обвалу будинку в Харкові: дивіться відео

У Харкові обвалився будинок: що відомо

Автор: Олег Васьків