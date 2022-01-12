На окружній Харкова таксі потрапило у ДТП: загинули 3 людей, травмувалися діти
Джерело:Суспільне
Поблизу селища П'ятихатки 12 січня сталася аварія на окружній дорозі Харкова. У автотрощі загинули люди.
Попередньо відомо, що на трасі зіткнулися 2 легкових автомобілі. У салонах авто перебувало 5 людей.
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ДТП на окружній Харкова
За словами директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, у автопригоді загинули 3 дорослих. У одному з авто перебувало 2 дітей, які отримали травми.
На окружній Харкова після зіткнення авто з таксі загинуло 3 людей / Фото Суспільного
Хлопчика та дівчинку відправили до лікарні. У них діагностували травми середнього ступеня тяжкості.
Відомо, що в дорожньо-транспортній пригоді загинула 30-річна жінка, матір дітей.
Аварія з таксі
У поліції Харківської області наразі не прокоментували ситуацію. Однак із відео, які оприлюднили очевидці події, видно, що зіткнулися чорний автомобіль KIA і таксі "30-40".
Місцевий телеграм-канал "СТО Харьков" повідомив, що найбільший удар отримав саме KIA. Окрім цього, на момент зіткнення у таксі перебував водій і пасажир.
У службі таксі поки що також не надали інформації щодо ДТП біля Харкова.
На окружній Харкова таксі зіткнулося з авто: дивіться відео
Смертельна ДТП в Одесі
Інша трагедія сталася в Одесі 11 січня. Вантажівка з нетверезим водієм на швидкості знесла легковик.
Водій авто намагався уникнути зіткнення і звернути з дороги. Проте він зреагував лише за мить до зіткнення.
Вантажівка на швидкості врізалась у автомобіль / Фото з телеграму "Х*** Одесса"
Після того, як фура врізалась у Skoda, завалила електроопору на виїзді з міста. Унаслідок отриманих травм 58-річний водій легковика помер до приїзду медиків.