На окружній Харкова таксі потрапило у ДТП: загинули 3 людей, травмувалися діти

Поблизу селища П'ятихатки 12 січня сталася аварія на окружній дорозі Харкова. У автотрощі загинули люди.

Попередньо відомо, що на трасі зіткнулися 2 легкових автомобілі. У салонах авто перебувало 5 людей.

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ДТП на окружній Харкова

За словами директора Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, у автопригоді загинули 3 дорослих. У одному з авто перебувало 2 дітей, які отримали травми.



На окружній Харкова після зіткнення авто з таксі загинуло 3 людей / Фото Суспільного

Хлопчика та дівчинку відправили до лікарні. У них діагностували травми середнього ступеня тяжкості.

Відомо, що в дорожньо-транспортній пригоді загинула 30-річна жінка, матір дітей.

Аварія з таксі

У поліції Харківської області наразі не прокоментували ситуацію. Однак із відео, які оприлюднили очевидці події, видно, що зіткнулися чорний автомобіль KIA і таксі "30-40".

Місцевий телеграм-канал "СТО Харьков" повідомив, що найбільший удар отримав саме KIA. Окрім цього, на момент зіткнення у таксі перебував водій і пасажир.

У службі таксі поки що також не надали інформації щодо ДТП біля Харкова.

На окружній Харкова таксі зіткнулося з авто: дивіться відео