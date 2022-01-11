Дніпропетровська прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду. Чоловіка звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до смерті жінки.

До теми Водій, який збив матір з дитиною у Кривому Розі, міг бути під наркотиками

Смертельна ДТП у Кривому Розі

Трагічний випадок стався 1 грудня. На великій швидкості вантажівка "ГАЗ" врізалася в жінку з 5-річною дитиною, які стояли на розділовій смузі. Їх обох від удару відкинуло на зустрічну смугу, де проїжджала вантажівка DAF.

33-річна мати загинула на місці. На її малолітнього сина наїхала фура DAF. Дитина отримала численні травми та переломи.



Вантажівка на великій швидкості збила жінку з дитиною в Кривому Розі / Фото "Свої"

Тривалий час хлопчик перебував у комі, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Він понад місяць лікується в місцевому госпіталі.

Винуватець втік з місця автопригоди

Правоохоронці наголосили, що водій "ГАЗ" втік з місця події. Слідство переконане, що чоловік за кермом перебував у стані наркотичного сп'яніння.

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Раніше повідомлялося, що керманич "ГАЗу" їхав у темну пору доби без увімкненого ближнього світла. Дитину з-під коліс вантажівки діставали очевидці події.



Водій "ГАЗ" керував у стані наркосп'яніння / Фото "Свої"

Того ж вечора поліція затримала порушника біля автовокзалу. Місцеві медіа з'ясували, що водій перебуває на так званій метадоновій програмі – приймає більш легкі наркотики замість важких.

За ДТП зі смертельними наслідками водієві загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Його також можуть позбавити водійських прав на 3 роки.