Окупанти готують обстріл аеропорту в Харкові, – Синєгубов

Голова Харківської ОДА повідомив про повітряну тривогу в місті. Окупант готує артилерійський обстріл.

Про це очільник облдержадміністрації Олег Синєгубов повідомив 26 лютого о 7:35. Жителів Харкова й області закликали спускатися в укриття.

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Повідомлення ХОДА

За словами Синєгубова, орієнтовний район ураження – Харківський аеропорт та проспект Гагаріна.

Місцевих закликали ховатися від артилерійських обстрілів.

Голова Харківської ОДА також підбив підсумки по ситуації в Харківській області станом на 26 лютого. Окупанти атакували з напрямку Дергачів, Циркунів і Чугуєва та зазнали суттєвих втрат.

ЗСУ продовжують захищати Харків від броньованої техніки й ворогів, яких знищують десятками. Кордони міста перекриті.

Російські війська гатили з артилерії по центру крові на Олексіївці та дитячій обласній лікарні. Постраждали і житлові будинки на Салтівці й ХТЗ, попередньо відомо про травмованих людей.

Комендантську годину зняли, але пересуватися містом досі небезпечно. Зокрема й через ганебну діяльність диверсантів. Харків'ян намагаються завербувати для допомоги з нанесенням міток для артилерії. Про таких осіб просять повідомляти в поліцію.

Є випадки пошкодження газогонів, електромереж, водогонів й іншої критичної інфраструктури. Ремонтні бригади приступили до роботи. Жителів закликали не виходити з укриттів через можливі артилерійські обстріли.

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