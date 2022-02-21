Першим заступником голови Харківської ОДА Синєгубова призначили експрацівника СБУ

Олександр Скакун буде першим заступником керівника Харківської облдержадміністрації. Раніше він працював у Службі безпеки України.

Як передає 24 канал, про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов під час апаратної наради 21 лютого. Він привітав колегу з підвищенням.

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Кадрові призначення

Про кадрові зміни урочисто оголосив на початку наради Олег Синєгубов. Посадовець вручив посвідчення своєму першому заступнику.

"На посаду першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації призначено Олександра Євгенійовича Скакуна, з чим я Вас і вітаю", – заявив Синєгубов.

Апаратна нарада 21 лютого в Харківській ОДА: дивіться відео

Хто такий Олександр Скакун

49-річний Олександр Скакун з 2017 року працював заступником голови Харківської ОДА. Зараз його призначили першим заступником керівника.

Має освіту юриста, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Здобув також освіту менеджера-економіста в Харківській національній академії міського господарства.

Із 2012 року має науковий ступінь кандидата юридичних наук. Після служби в армії та закінчення освіти почав працювати в органах Служби безпеки України, де прослужив 22 роки.

Скандал в облраді

Водночас народна депутатка Ірина Фріз та голова Харківської облради повідомили про ймовірне подвійне громадянство депутата та заступника голови обласної ради. Мовиться про російський паспорт у Богдана Мальованого.

Тетяна Єгорова-Луценко та Ірина Фріз звернулися до СБУ з проханням перевірити інформацію. Відповідні дані виявили одразу в кількох джерелах.

Водночас голова Харківської облради зауважила, що Богдана Мальованого ще в листопаді обрали її заступником. Тоді спеціальні перевірки не виявили в нього російського громадянства.