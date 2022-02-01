Перший параворкаутер Харкова готується до рекорду України: мотиваційне відео

Харків'янин Микола Хомяков вийшов за межі діагнозу ДЦП і опановує вже другий вид спорту. У 19 років він став майстром спорту з плавання, а в 20 років замахнувся на національне досягнення.

Параворкаутер хоче віджатися з вагою, трохи меншою за власну. Хомяков, якому 20 років, вчиться на тренера і вже має вихованців.

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Перший параворкаутер Харкова

Вести малечу до спорту не заважає ані діагноз ДЦП, ані візок, на якому пересувається. Він – перший параворкаутер Харкова. Юнак менше ніж рік тому відкрив для себе вуличні бруси і тепер займається всюди:

на відпочинку;

у парках;

навіть вдома.

Ба більше, він організував у місті змагання параспортсменів.

Як параспортсмен готується до рекорду: дивіться відео



"Показати, що ми не гірші за всіх, що ми можемо працювати, також конкурувати. Але найголовніше завдання показати, якщо ти людина з інвалідністю, то ти не обмежений. Тобто працюй, прагни – тобі все вдасться", – поділився спортсмен.

Параспортсмен займається кілька годин на день

Рік тому Хомяков став майстром спорту з плавання. Тепер по кілька годин на день займається, аби поставити національний рекорд на брусах.

Основна мета – Паралімпійські ігри

Задача для рекорду – віджатися на паралельних брусах із додатковою вагою. Скільки саме хоче підняти, не говорить, але це точно буде лиш трохи менше за вагу самого спортсмена.

Хочу потрапити на Паралімпійські ігри, як я задумав. Це основна мета. Однак спочатку хочу поставити рекорд,

– відзначив Хомяков.

Його тренерка ідею рекорду підтримала одразу. Жінка заснувала благодійний фонд для підтримки інваспорту. З майбутнім рекордсменом познайомилася, коли той долав на візку свій перший марафон.

Паралімпійські ігри – це міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. Останні змагання тривали із 24 серпня до 5 вересня у Токіо. На них збірна України завоювала 98 нагород: 24 золотих, 47 срібних та 27 бронзових.

"У нас дійсно дуже багато хлопців з інвалідністю: не лише з дитинства, а й набута інвалідність, наприклад, через аварії." Саме для них спорт може бути сенсом життя. Це вихід із ситуації, вихід зі своєї квартири, можливо, з якогось кокона", – зауважила тренерка Олена Привалова.

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Ставитиме рекорд Микола Хомяков у рідному тренажерному залі. Щомісяця у хлопця – контроль піднятої ваги. Найголовніший іспит призначили на травень 2022 року.



Результати Паралімпіади-2020 / Інфографіка 24 каналу