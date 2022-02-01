Параворкаутер хочет отжаться с весом, чуть меньше собственного. Хомяков, которому 20 лет, учится на тренера и уже имеет воспитанников.

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Первый параворкаутер Харькова

Вести малышей к спорту не мешает ни диагноз ДЦП, ни тележка, на которой передвигается. Он – первый параворкаутер Харькова. Юноша меньше чем год назад открыл для себя уличные брусья и теперь занимается повсюду:

на отдыхе;

в парках;

даже дома.

Более того, он организовал в городе соревнования параспортсменов.

Как параспортсмен готовится к рекорду: смотрите видео

"Показать, что мы не хуже всех, что мы можем работать, также конкурировать. Но самая главная задача показать, если ты человек с инвалидностью, то ты не ограничен. То есть работай, стремись – у тебя все получится", – поделился спортсмен.

Параспортсмен занимается несколько часов в день

Год назад Хомяков стал мастером спорта по плаванию. Теперь по несколько часов в день занимается, чтобы поставить национальный рекорд на брусьях.

Основная цель – Паралимпийские игры

Задача для рекорда – отжаться на параллельных брусьях с дополнительным весом. Сколько именно хочет поднять, не говорит, но это точно будет лишь чуть меньше веса самого спортсмена.

Хочу попасть на Паралимпийские игры, как я задумал. Это основная цель. Однако сначала хочу поставить рекорд,

– отметил Хомяков.

Его тренер идею рекорда поддержала сразу. Женщина основала благотворительный фонд для поддержки инваспорта. С будущим рекордсменом познакомилась, когда тот преодолевал на коляске свой первый марафон.

Справка. Паралимпийские игры – это международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Последние соревнования продолжались с 24 августа по 5 сентября в Токио. На них сборная Украины завоевала 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

"У нас действительно очень много ребят с инвалидностью: не только с детства, но и приобретенная инвалидность, например, из-за аварий." Именно для них спорт может быть смыслом жизни. Это выход из ситуации, выхода из своей квартиры, возможно, из какого-то кокона", – отметила тренер Елена Привалова.

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Будет ставить рекорд Николай Хомяков в родном тренажерном зале. Каждый месяц у парня – контроль поднятого веса. Самый главный экзамен назначили на май 2022 года.

Результаты Паралимпиады-2020 / Инфографика 24 канала