Параворкаутер хочет отжаться с весом, чуть меньше собственного. Хомяков, которому 20 лет, учится на тренера и уже имеет воспитанников.
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Первый параворкаутер Харькова
Вести малышей к спорту не мешает ни диагноз ДЦП, ни тележка, на которой передвигается. Он – первый параворкаутер Харькова. Юноша меньше чем год назад открыл для себя уличные брусья и теперь занимается повсюду:
- на отдыхе;
- в парках;
- даже дома.
Более того, он организовал в городе соревнования параспортсменов.
Как параспортсмен готовится к рекорду: смотрите видео
"Показать, что мы не хуже всех, что мы можем работать, также конкурировать. Но самая главная задача показать, если ты человек с инвалидностью, то ты не ограничен. То есть работай, стремись – у тебя все получится", – поделился спортсмен.
Параспортсмен занимается несколько часов в день
Год назад Хомяков стал мастером спорта по плаванию. Теперь по несколько часов в день занимается, чтобы поставить национальный рекорд на брусьях.
Основная цель – Паралимпийские игры
Задача для рекорда – отжаться на параллельных брусьях с дополнительным весом. Сколько именно хочет поднять, не говорит, но это точно будет лишь чуть меньше веса самого спортсмена.
Хочу попасть на Паралимпийские игры, как я задумал. Это основная цель. Однако сначала хочу поставить рекорд,
– отметил Хомяков.
Его тренер идею рекорда поддержала сразу. Женщина основала благотворительный фонд для поддержки инваспорта. С будущим рекордсменом познакомилась, когда тот преодолевал на коляске свой первый марафон.
"У нас действительно очень много ребят с инвалидностью: не только с детства, но и приобретенная инвалидность, например, из-за аварий." Именно для них спорт может быть смыслом жизни. Это выход из ситуации, выхода из своей квартиры, возможно, из какого-то кокона", – отметила тренер Елена Привалова.
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Будет ставить рекорд Николай Хомяков в родном тренажерном зале. Каждый месяц у парня – контроль поднятого веса. Самый главный экзамен назначили на май 2022 года.