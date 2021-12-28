Під час полювання на Харківщині випадково застрелили лікаря з Полтави: що про нього відомо

На території Краснокутського лісництва під час полювання загинув лікар з Полтави. Його випадково застрелив компаньйон.

Інцидент стався 26 грудня у Харківській області. Компанія чоловіків вирішила постріляти в місцевому урочищі.

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Вбивство через необережність

Харківські поліцейські встановили, що фатальний постріл здійснив 40-річний мисливець із власної зброї. Він випадково поцілив з рушниці в голову своєму знайомому.

Потерпілий помер на місці від отриманої травми. Згодом з'ясувалося, що загиблим був 39-річний лікар з Полтави.

Що відомо про лікаря з Полтави

Правоохоронці вручили мисливцю підозру. Йому інкримінують вбивство через необережність. За вчинене йому загрожує до 5 років ув'язнення.

Як повідомили у 2 міській клінічній лікарні Полтавської міськради, померлий – це Роман Васильович Ростовський. Майже 20 років він пропрацював у медичній сфері та з 2020 року працював завідувачем хірургічного відділення №2 у полтавській лікарні.



Під час полювання на Харківщині загинув хірург / Фото поліції Харківщини

Його кар'єра розпочалася у 2005 році, коли він став лікарем-інтерном по хірургії Гадяцької районної лікарні.

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За кілька років Роман Ростовський здобув кваліфікацію магістра медицини з хірургії та почав працювати у 2 міській клінічній лікарні Полтави. А 2018 року став лікарем-хірургом вищої кваліфікаційної категорії.

Полтавського лікаря неодноразово нагороджували за розвиток своєї сфери та впровадження у медзакладі нових методик лікування.

У нашій пам'яті Роман Ростовський назавжди залишиться відповідальним та високопрофесійним хірургом, щирим, добрим та відданим другом, готовим прийти на допомогу в будь-яку хвилину,

– наголосили в колективі 2 лікарні.

Пацієнти хірурга також згадують з теплом та повагою. Чимало людей у коментарях під дописом медзакладу наголосили, що талановитий і добрий лікар врятував їх від потенційної смерті.

Вбивство лікаря з Рівненщини в таксі

Інша моторошна історія трапилася в Києві з відомим лікарем з Рівненщини. Керівник санаторію "Червона калина" сів у таксі на вулиці та зник на тиждень.



Чоловік сів у таксі та зник безвісти / Фото з фейсбуку Ярослава Сивого

Родина Ярослава Сивого не могла з ним сконтактуватися та повідомила у поліцію. Знайти зачіпку вдалося лише після того, як зловмисники почали знімати гроші з банківських рахунків медика.

У поліції встановили, що чоловіка жорстоко вбив водій таксі та його супутник. Вони зупинили автомобіль та почали бити пасажира кулаками й скляною пляшкою по голові.

Працівники санаторію переконані, що директора закладу вбили, аби відібрати право власності на "Червону калину".

Ярослава Сивого пограбували – відібрали чималу суму грошей, телефон та сумку, де були банківські картки. Уже без свідомості потерпілого вивезли за межі Києва, зв'язали й викинули в лісосмузі.

Текст публікації 2 міської клінічної лікарні Полтави:

"З глибоким сумом сповіщаємо трагічну загибель завідувача хірургічного відділення №2 КП "2-а міська клінічна лікарня ПМР" Романа Васильовича Ростовського.

Майже 20 років свого життя Роман Ростовський віддав медицині та щоденній боротьбі за життя пацієнтів.

В 2005 році був зарахований на посаду лікаря-інтерна по хірургії Гадяцької районної лікарні з проходженням заочної частини інтернатури на базі 2 міської клінічної лікарні міста Полтави.

В 2008 р. він здобув кваліфікацію магістра медицини з хірургії та був прийнятий на посаду лікаря-хірурга хірургічного відділення №2 другої міської клінічної лікарні міста Полтави.

З 2018 року мав вищу кваліфікаційну категорію лікаря-хірурга.

З 2020 року обіймав посаду завідувача хірургічного відділення №2, де і працював до останніх днів життя.

Роман Васильович впровадив в закладі нові методики хірургічного лікування.

За вагомий внесок в розвиток хірургічної служби міста був неодноразово нагороджений Почесними грамотами та подяками Департаменту охорони здоров'я Полтавської міської та обласної рад.

У нашій пам'яті Роман Ростовський назавжди залишиться відповідальним та високопрофесійним хірургом, щирим, добрим та відданим другом, готовим прийти на допомогу в будь-яку хвилину. Колектив лікарні висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Романа Васильовича.

Світла пам'ять!"