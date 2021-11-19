Під Харковом водій на смерть збив жінку на "зебрі": відео з місця трагедії

У місті Пісочин на Харківщині трапилася смертельна аварія, в якій загинула жінка пішохід. Її життя обірвалося через водія-порушника ввечері 18 листопада.

Потерпіла потрапила під колеса авто на пішохідному переході перед постом. Загиблій було 66 років.

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Боротьба за життя тривала понад пів години

Відомо, що жінку збив 71-річний водій Т3 Citroen Berlingo. Медики одразу ж прибули на місце трагедії. Вони намагалися врятувати потерпілу протягом 40 хвилин, але все було марним. На відео, яке зняли очевидці, видно, як лікарі старалися запустити її серце непрямим масажем.

Летів на шаленій швидкості

Телеграм-канал "Харків тут" оприлюднив відео моменту наїзду на жінку. На кадрах видно, що водій нісся просто із шаленою швидкістю і буквально зніс потерпілу з дороги.

За справу взялася поліція

На сайті поліції Харківської області повідомили, що дані про трагедію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту винуватцю аварії загрожує до 8 років ув'язнення та позбавлення водійських прав на 3 роки.



Розслідуванням аварії зайнялася поліція / Фото поліції Харківської області



Від удару жінка-пішохід загинула миттєво / Фото поліції Харківської області

Момент наїзду авто на жінку на "зебрі" у Пісочині: відео – Увага! Кадри 18+ не для вразливих

У Пісочині жінка загинула під колесами авто на пішохідному переході: відео

Моторошна аварія з підлітками та позашляховиком у Харкові

У Харкові водій позашляховика 11 листопада зніс на "зебрі" хлопчика та дівчинку. Попри те, що діти переходили дорогу на зелене світло, порушник не пропустив їх.

Зрештою одного з потерпілих чоловік протягнув ще кілька метрів під бампером.

Згодом у крові неадекватного кермувальника знайшли метадон.

Що ж до потерпілих, то їх доправили до лікарні у стані середньої важкості.

Прокуратура наполягала, аби водієві встановили заставу в 10 мільйонів гривень, а не 340 тисяч, як було спершу. Це має унеможливити його вихід на волю і переховування від слідства.

Текст публікації "Труха Харків":

На пішохідному переході перед постом у Пісочині на смерть збили 66-річну жінку. Збив 71-річний водій Т3 Citroen Berlingo. Лікарі 40 хвилин намагалися реанімувати жінку, на жаль, не вдалося.