Підліток, який скоїв у Харкові смертельну ДТП, їхав зі швидкістю 180 кілометрів за годину

13 грудня 2021 , 16:25
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Джерело:

Суспільне

В Одесі наприкінці жовтня 16-річний підліток на Infiniti спричинив смертельну ДТП. З'ясувалося, що хлопець тоді мчав зі швидкістю у 180 кілометрів за годину.

Результати автотехнічної експертизи у фейсбуці опублікував представник потерпілих у справі Ігор Черняк. Однак згодом він видалив допис.

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Швидкість, з якою їхав водій Infiniti 

Під час проведення експертизи було встановлено, що на момент зіткнення швидкість автомобіля Infiniti під керуванням Миколи Харківського складала 180 кілометрів за годину,
– написав Черняк.

До слова, в день аварії поліція попередньо повідомляла, що Infiniti рухався зі швидкістю понад 100 кілометрів за годину. 
Текст повідомлення Ігоря Черняка / Скриншот Суспільного

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Автор: Наталія Пристанська