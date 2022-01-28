Побив дружину при дітях: у Харкові виселили з квартири агресора за домашнє насильство

Жителя Харкова виселили з дому за побиття дружини. Він відлупцював жінку на очах у малолітніх дітей.

Постраждала вирішила не терпіти дії кривдника, тож заявила на нього в поліцію На місце події вночі 26 січня виїхали правоохоронці.

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Домашнє насильство в Харкові

Працівники сектору протидії домашньому насильству виявили на місці постраждалу 34-річну жінку. Чоловік побив дружину на очах у дівчинки 8 років і хлопчика 7 років. Обоє дітей були налякані та психологічно пригнічені.

Щодо батька склали адміністративні протоколи за фактом вчинення домашнього насильства і відкрили кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень.

37-річного чоловіка вирішили відселити на 10 днів від родини та видали терміновий заборонний припис. Відомо, що раніше кривдник був судимий.

Розлючений чоловік напав на жінку

Моторошний випадок домашнього насильства стався 6 січня в Бориславі на Львівщині. Чоловік побив дружину молотком по голові.

У мережу виклали відео моменту порятунку жінки. Поліцейським, яких викликали сусіди на страшні крики потерпілої, довелося вибити двері в квартиру.

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Навіть попри присутність правоохоронців, агресор продовжив бити жінку молотком по голові. Коли все закінчилося, кривднику вдалося уникнути відповідальності, оскільки дружина вирішила не писати на нього заяву.

Що таке домашнє насильство Існує кілька видів домашнього насильства, але за будь-який із них в Україні передбачена кримінальна відповідальність. Мовиться про насильство:

фізичне – побої, штовханина, створення загроз життю і здоров'ю, погрози розправою, позбавлення медичної допомоги;

економічне – позбавлення їжі або води, доступу до житла, вилучення особистих грошей, пошкодження майна, примус до жебрацтва;

психологічне – різноманітні погрози, залякування, цькування, постійні обвинувачення;

сексуальне – примус займатися проституцією, вступати до небажаних стосунків, неприйнятні жарти.

Терпіти домашнє насильство не потрібно в жодному разі. Якщо людина не реагує на спроби поспілкуватися й розв'язати проблему, варто задуматися над тим, що піти від неї або звернутися до компетентних органів.

Куди звертатися?

Повідомляти про домашнє насильство можна в поліцію за номером 102, у чат-боти МВС у вайбері та телеграмі. Можна звернутися також:

на Урядову гарячу лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за номером 15 – 47;

в Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103;

в Управління дотримання прав людини Національної поліції України – (044) 254-75-88.

на Національну дитячу гарячу лінію – 0-800–500-225;

на Національну гарячу лінію зі запобігання домашньому насильству – 0-800-500-335.

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