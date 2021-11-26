Постраждали 5 людей: який стан потерпілих у результаті масштабної ДТП в Харкові
Джерело:Newsroom
У результаті масштабної ДТП на кільцевій у Харкові загинули 3 людей та 5 постраждали. Одному з потерпілих медики надали допомогу на місці аварії. Інших 4 госпіталізували. Наразі в лікарні перебувають ще двоє пацієнтів, у яких стабільний стан.
Про стан потерпілих ЗМІ повідомив заступник головного лікаря Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький. Серйозна ДТП за участю 5 авто сталася 25 листопада увечері.
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Водій фури у лікарні під наглядом
Медик повідомив, що до лікарні за допомогою звернулися четверо постраждалих. Двох після надання першої допомоги відправили на амбулаторне лікування.
У лікарні наразі перебувають ще двоє потерпілих. Одного з постраждалих чоловіків відвезли до відділення нейрохірургії. Він, на щастя, перебуває в стабільному стані. Інший потерпілий – водій фури, який спричинив ДТП. Чоловік зазнав травму в зоні ліктьового суглоба. Він перебуває на лікуванні під наглядом поліції.
Деталі ДТП на кільцевій у Харкові
- Масова автотроща сталася в районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе 25 листопада.
- Вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіштовхнулася з легковиком Chevrolet Nubira.
- Тоді фура перекинулася на лівий бік і впала на таксі Renault Logan. У цей момент всередині легковика перебували 3 людини, які загинули одразу.
- Також у ДТП потрапив легковик Suzuki, який врізався у перекинуті відходи соняшника, що везла фура.
- Згодом у поліції повідомили, що водій вантажівки MAN був п'яним. Якщо провину чоловіка визнає суд, то йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права кермувати на строк до 3 років.