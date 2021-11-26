Постраждали 5 людей: який стан потерпілих у результаті масштабної ДТП в Харкові

У результаті масштабної ДТП на кільцевій у Харкові загинули 3 людей та 5 постраждали. Одному з потерпілих медики надали допомогу на місці аварії. Інших 4 госпіталізували. Наразі в лікарні перебувають ще двоє пацієнтів, у яких стабільний стан.

Про стан потерпілих ЗМІ повідомив заступник головного лікаря Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги Андрій Соцький. Серйозна ДТП за участю 5 авто сталася 25 листопада увечері.

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Водій фури у лікарні під наглядом

Медик повідомив, що до лікарні за допомогою звернулися четверо постраждалих. Двох після надання першої допомоги відправили на амбулаторне лікування.

У лікарні наразі перебувають ще двоє потерпілих. Одного з постраждалих чоловіків відвезли до відділення нейрохірургії. Він, на щастя, перебуває в стабільному стані. Інший потерпілий – водій фури, який спричинив ДТП. Чоловік зазнав травму в зоні ліктьового суглоба. Він перебуває на лікуванні під наглядом поліції.

Деталі ДТП на кільцевій у Харкові