Пожежа в будинку престарілих у Харкові: чому там стояли обігрівачі

У Харківському суді продовжують розгляд справи про пожежу в місцевому пансіонаті для літніх людей. 30 листопада вкотре заговорили про електрообігрівачі, які спричинили займання.

Інформацію про те, що вони там були, підтвердила онука однієї із загиблих. Вона також змогла пояснити, чому вони стояли. Мовиться про трагедію, що трапилася ще 21 січня.

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Як пояснили наявність обігрівачів

Наразі тривають судові засідання, в яких вже допитують родичів жертв пожежі. Онука загиблої жінки сказала, що бачила обігрівач у кімнаті бабусі напередодні трагедії.

Тоді співробітники пансіонату пояснили, що це тимчасова міра. Це було необхідно нібито через те, що зламався котел. Його мали невдовзі відремонтувати.

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Коротко про цю жахливу подію

21 січня повідомили про жахливу пожежу, яка сталася в харківському пансіонаті. У ній загинули 16 стареньких, а ще 10 постраждали. Згодом на це відреагували президент і прем'єр-міністр. Тоді в кабміні теж заявили, що причиною були електрообігрівачі, залишки яких знайшли на згарищі.

Правоохоронці почали розслідування та взяли під варту 4 людей. Наразі судові процеси щодо трагедії ще тривають. Зокрема, 7 жовтня опитали потерпілих. Під вартою перебувають одразу кілька фігурантів, серед яких керівники та власник пансіонату.

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