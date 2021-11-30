Інформацію про те, що вони там були, підтвердила онука однієї із загиблих. Вона також змогла пояснити, чому вони стояли. Мовиться про трагедію, що трапилася ще 21 січня.

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Як пояснили наявність обігрівачів

Наразі тривають судові засідання в яких вже допитують родичі жертв пожежі. Онука загиблої жінки сказала, що бачила обігрівач у кімнаті бабусі напередодні трагедії.

Тоді співробітники пансіонату пояснили, що це тимчасова міра. Це було необхідно нібито через те, що зламався котел. Його мали невдовзі відремонтувати.

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Коротко про цю жахливу подію

21 січня повідомили про жахливу пожежу, яка сталася в харківському пансіонаті. У ній загинули 16 стареньких, а ще 10 постраждали. Згодом на це відреагували президент і прем'єр-міністр. Тоді в кабміні теж заявили, що причиною були електрообігрівачі, залишки яких знайшли на згарищі.

Правоохоронці почали розслідування та взяли під варту 4 людей. Наразі судові процеси щодо трагедії ще тривають. Зокрема, 7 жовтня опитали потерпілих. Під вартою перебувають одразу кілька фігурантів, серед яких керівники та власник пансіонату.