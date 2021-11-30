Информацию о том, что они там были, подтвердила внучка одной из погибших. Она также смогла объяснить, почему они стояли. Речь идет о трагедии, случившейся еще 21 января.

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Как объяснили наличие обогревателей

Сейчас продолжаются судебные заседания, в которых уже допрашивают родственников жертв пожара. Внучка погибшей женщины сказала, что видела обогреватель в комнате бабушки накануне трагедии.

Тогда сотрудники пансионата пояснили, что это временная мера. Это было необходимо якобы из-за того, что сломался котел. Его должны были вскоре отремонтировать.

Общение со свидетелями в помещении суда: смотрите видео

Кратко об этом ужасном событии

21 января сообщили об ужасном пожаре, который произошел в харьковском пансионате. В нем погибли 16 стариков, а еще 10 пострадали. Впоследствии на это отреагировали президент и премьер-министр. Тогда в Кабмине тоже заявили, что причиной были электрообогреватели, остатки которых нашли на пепелище.

Правоохранители начали расследование и взяли под стражу 4 человек. Сейчас судебные процессы по трагедии еще продолжаются. В частности, 7 октября опросили пострадавших. Под стражей находятся сразу несколько фигурантов, среди которых руководители и владелец пансионата.