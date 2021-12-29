Раптово помер військовий з Харківщини – захисник України Андрій Атаманенко

Відійшов у вічність старший солдат 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Андрій Атаманенко. Йому було лише 45 років.

Учасник бойових дій на Донбасі раптово помер уві сні. За попередньою інформацією, причиною смерті стала серцева недостатність.

Зверніть увагу У Києві помер молодий ветеран АТО – розвідник Кирило "Одеса" Недін

Військовий захищав Україну

До 2015 року Андрій Атаманенко працював на залізниці. Коли отримав повістку, одразу поїхав на фронт захищати Україну.

За словами заступника військового комісара Харківщини з морально-психологічного забезпечення, підполковника Миколи Шарого, навесні 2021 року солдат підписав контракт зі ЗСУ. Він планував 3 роки прослужити в 54-ій ОМБр.

Що відомо про Андрія Атаманенка

У воїна залишилася 17-річна донька. Андрій Атаманенко був родом із села Устя на Вінниччині.

Він проживав у селі Високопілля на Харківщині. У кінці грудня 2021 року чоловік взяв відпустку, під час якої й сталася трагічна подія.

Поховали захисника у Високопіллі. Прощання відбулося 29 грудня.

Поранили захисника на Донбасі

Інший військовослужбовець отримав поранення на фронті 26 грудня. Як повідомили у штабі Операції об'єднаних сил, його у важкому стані доставили медзакладу.

У той день проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню та 1 раз застосовували заборонену мінськими угодами зброю. Стріляли у напрямках Південного, Пісків, Новолуганського, Шумів, Талаківки.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь із дозволеної зброї. У такий спосіб противника змусили ненадовго припинити обстріли.

Зверніть увагу – ворог нарощує атаки: дивіться відео