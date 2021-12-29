Участник боевых действий на Донбассе внезапно умер во сне. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

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Военный защищал Украину

До 2015 года Андрей Атаманенко работал на железной дороге. Когда получил повестку, сразу поехал на фронт защищать Украину.

По словам заместителя военного комиссара Харьковской области по морально-психологическому обеспечению подполковника Николая Шарого, весной 2021 года солдат подписал контракт с ВСУ. Он планировал 3 года прослужить в 54-й ОМБр.

Что известно об Андрее Атаманенко

У воина осталась 17-летняя дочь. Андрей Атаманенко был родом из села Устье Винницкой области.

Он проживал в селе Высокополье на Харьковщине. В конце декабря 2021 года мужчина взял отпуск, во время которого и произошло трагическое событие.

Похоронили защитника в Высокополье. Прощание состоялось 29 декабря.

Ранили защитника на Донбассе

Другой военнослужащий получил ранения на фронте 26 декабря. Как сообщили в штабе Операции объединенных сил, его в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

В тот день пророссийские боевики 5 раз нарушали режим прекращения огня и 1 раз применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие. Стреляли в направлениях Южного, Песков, Новолуганского, Шумов, Талаковки.

Украинские защитники открывали ответный огонь из разрешенного оружия. Таким образом противника заставили ненадолго прекратить обстрелы.

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