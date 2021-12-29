Учасник бойових дій на Донбасі раптово помер уві сні. За попередньою інформацією, причиною смерті стала серцева недостатність.
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Військовий захищав Україну
До 2015 року Андрій Атаманенко працював на залізниці. Коли отримав повістку, одразу поїхав на фронт захищати Україну.
За словами заступника військового комісара Харківщини з морально-психологічного забезпечення, підполковника Миколи Шарого, навесні 2021 року солдат підписав контракт зі ЗСУ. Він планував 3 роки прослужити в 54-ій ОМБр.
Що відомо про Андрія Атаманенка
У воїна залишилася 17-річна донька. Андрій Атаманенко був родом із села Устя на Вінниччині.
Він проживав у селі Високопілля на Харківщині. У кінці грудня 2021 року чоловік взяв відпустку, під час якої й сталася трагічна подія.
Поховали захисника у Високопіллі. Прощання відбулося 29 грудня.
Поранили захисника на Донбасі
Інший військовослужбовець отримав поранення на фронті 26 грудня. Як повідомили у штабі Операції об'єднаних сил, його у важкому стані доставили медзакладу.
У той день проросійські бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню та 1 раз застосовували заборонену мінськими угодами зброю. Стріляли у напрямках Південного, Пісків, Новолуганського, Шумів, Талаківки.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь із дозволеної зброї. У такий спосіб противника змусили ненадовго припинити обстріли.