На роковини смерті Кернеса на його могилі встановили новорічну ялинку

У день панахіди до роковин смерті колишнього мера Харкова невідомі принесли на його могилу прикрашену новорічну ялинку. Сталося це 15 грудня на на харківському цвинтарі №2.

Фотографії ялинки на могилі ексочільника міста розмістили у соцмережах мешканці, Харкова, які прийшли вшанувати пам'ять Кернеса. Появу святкового дерева одразу почали обговорювати сотні жителів обласного центра.

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Харків'яни намагалися зрозуміти, хто і навіщо приніс ялинку до місця, де поховали Кернеса.

Принесли, щоб відчував свято

За даними журналістів видання "Редпост", символ Нового року принесли на могилу близькі небіжчика.

Встановили зелену красуню, оскільки Новий рік та Різдво були улюбленими святами Геннадія Кернеса.

В такий спосіб наближені до колишнього мера привітали його з новорічними святами, аби "він відчував свято й там".

На панахиду прийшли тисячі харків'ян

15 грудня на кладовищі, де поховано Кернеса, було дуже людно. Аби вшанувати пам'ять тричі мера сюди приїхали члени родини, друзі та колеги, а також жителі міста. У цивільній панахиді також брав участь чинний міський голова Ігор Терехов.

Геннадій Кернес помер 16 грудня 2020 року від ускладнень COVID-19. На момент смерті йому був 61 рік. Коли мер перебував в елітній німецькій клініці "Шарите", у Харкові пройшли місцеві вибори. Більшість жителів міста проголосувала саме за Кернеса попри інформацію про те, що очільник міста перебуває у непрацездатному стані.