Росія вдарила КАБами по ТЕЦ під Харковом

Російські війська вдень 21 червня атакували керованими авіабомбами теплоелектроцентраль у передмісті Харкова. Унаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, який забезпечує енергопостачання міста.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Що відомо про обстріл росіян?

За словами Терехова, по об'єкту критичної інфраструктури було випущено три КАБи. Саме ця ТЕЦ забезпечує електроенергією не лише прилеглі населені пункти, а й частину Харкова.

Зазначимо, що перші вибухи в районі міста пролунали близько 15:18. Після цього мешканці чули ще кілька потужних вибухів. Незадовго до атаки Повітряні сили України попереджали про рух керованих авіабомб у напрямку півночі Харківської області. Пізніше також повідомляли про загрозу БпЛА для міста.

За словами Терехова, наразі уточнюються масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару для енергетичної інфраструктури. Відомо, що це вже третій день поспіль, коли російські війська атакують Харків і його околиці керованими авіабомбами.

Нагадаємо, вранці 21 червня окупанти завдали удару дроном типу "Молнія" по житловій багатоповерхівці у Київському районі міста. За словами міського голови Ігоря Терехова, безпілотник влучив між двома верхніми поверхами 12-поверхового будинку. Внаслідок атаки в будівлі вибило вікна. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

У ніч на 20 червня російські війська завдали авіаудару по Харкову, застосувавши керовані авіабомби. Один із КАБів влучив у двоповерховий житловий будинок у Холодногірському районі міста, ще одну бомбу збили сили ППО. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них двоє дітей. Усіх постраждалих госпіталізували.