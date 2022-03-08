Росія висадила десантно-штурмову групу на Харківщині: більшу частину знищили

8 березня 2022 , 18:16
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Джерело:

"Суспільне. Харків"

У Вовчанському районі Харківщини росіяни висадили свою десантно-штурмову групу. 120 осіб планували вирушити до обласного центру, проте їм це завадили зробити ЗСУ.

Ворог на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу зі 120 осіб. Проте планам окупантів завадили підрозділи тероборони та сухопутні війська ЗСУ.

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Автор: Ірина Пундор