Росія висадила десантно-штурмову групу на Харківщині: більшу частину знищили
8 березня 2022 , 18:16Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне. Харків"
У Вовчанському районі Харківщини росіяни висадили свою десантно-штурмову групу. 120 осіб планували вирушити до обласного центру, проте їм це завадили зробити ЗСУ.
Ворог на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу зі 120 осіб. Проте планам окупантів завадили підрозділи тероборони та сухопутні війська ЗСУ.
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