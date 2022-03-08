Ворог на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу зі 120 осіб. Проте планам окупантів завадили підрозділи тероборони та сухопутні війська ЗСУ.
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У Вовчанському районі Харківщини росіяни висадили свою десантно-штурмову групу. 120 осіб планували вирушити до обласного центру, проте їм це завадили зробити ЗСУ.
Джерело:"Суспільне. Харків"
Ворог на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу зі 120 осіб. Проте планам окупантів завадили підрозділи тероборони та сухопутні війська ЗСУ.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Новина доповнюється...