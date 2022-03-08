Ворог на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу зі 120 осіб. Проте планам окупантів завадили підрозділи тероборони та сухопутні війська ЗСУ.

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