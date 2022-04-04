Росіяни не можуть підступитися до Харкова, – Синєгубов

Ситуація на Харківщині змінюється кожні пів години. Однак підійти до Харкова російським військовим не вдається.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише 24 канал. Він запевнив, що Збройні Сили України тримають свої позиції.

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Наші військові та влада області враховують усі ризики. На деяких напрямках вже вдалося відтіснити окупантів подалі від Харкова.

Це і Дергачівський напрямок, і Роганський. Водночас ми чудово розуміємо, на що здатен ворог, його маневри, перегрупування. І, звичайно, що наші Збройні сили до цього всіляко готуються,

– наголосив голова ОВА.

Загалом у Харківській області найактивнішою точкою є Ізюм. Там росіяни намагаються сконцентрувати велику кількість своєї техніки, щоб просуватися до Луганської і Донецької областей. Українські військові ведуть там героїчні бої, а ворог втрачає велику кількість літаків, броньованої техніки та живої сили.

До теми дивіться відео про те, що окупанти майже повністю розбомбили село на Харківщині: