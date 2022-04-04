Журналісти 24 каналу показали, який вигляд має місто після обстрілів росіян.

Важливо У Мерефі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула 21 людина: 25 поранені

За даними слідства, російські загарбники завдали удару по Харківщині 17 березня 2022 року приблизно о 3:30. Внаслідок цього зруйновані загальноосвітня школа та міський будинок культури.

Харківська обласна прокуратура разом зі слідчими СБУ розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.

Жахливі наслідки обстрілів Мерефи на Харківщині / Фото 24 каналу