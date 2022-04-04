Журналисты 24 канала показали, как выглядит город после обстрелов россиян.

Важно В Мерефе в Харьковской области в результате российского обстрела погиб 21 человек: 25 ранены

По данным следствия, российские захватчики нанесли удар по Харьковской области 17 марта 2022 года примерно в 3:30. Вследствие этого разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры.

Харьковская областная прокуратура вместе со следователями СБУ начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Ужасные последствия обстрелов Мерефы в Харьковской области / Фото 24 канала